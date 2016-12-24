«Порту» поборется со «Спартаком» за Депая
Интерес к полузащитнику «МЮ» Мемфису Депаю
проявляет «Порту». Об этом сообщают португальские СМИ.
Как информирует A Bola, в услугах игрока заинтересован главный тренер «Порту» Нуну
Эшпириту Санту. Он считает, что голландец усилит их игру в атаке. Ранее
сообщалось, что в Депае заинтересован «Спартак». Также среди претендентов на
него назывались «Эвертон», «Рома», «Сток Сити» и ПСВ.
В
нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не
отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает
игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019
года.
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