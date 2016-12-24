Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 1 БАмур
Хоккей  ХК Сочи5 : 3Динамо Москва
Хоккей  Спартак2 : 5Витязь
Хоккей  Торпедо1 : 3Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Порту» поборется со «Спартаком» за Депая

Источник:  A BolaКомментарии

Интерес к полузащитнику «МЮ» Мемфису Депаю проявляет «Порту». Об этом сообщают португальские СМИ.

Как информирует A Bola, в услугах игрока заинтересован главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту. Он считает, что голландец усилит их игру в атаке. Ранее сообщалось, что в Депае заинтересован «Спартак». Также среди претендентов на него назывались «Эвертон», «Рома», «Сток Сити» и ПСВ.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.  


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Габбьядини близок к переходу в «Эвертон» за 20 миллионов евроНападающий «Наполи» Маноло Габбьядини близок к переходу в «Эвертон». Об этом в своем твиттере сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.Жозе Моуринью: Французы должны быть рады уходу Ибрагимовича, потому что при нем побеждал только ПСЖГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что французские болельщики должны быть рады уходу из «ПСЖ» нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, что сейчас шведский форвард выступает именно за «МЮ».Лукас Лейва близок к переходу в «Интер» на правах арендыПолузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва может стать игроком «Интера». Итальянский клуб собирается арендовать игрока.Константин Сарсания: В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»Константин Сарсания: В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»Известный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания – о самом главном на трансферном рынке России.Роман Шишкин: Любви, удачи и крутых каникул (видео)В преддверии Нового года защитник «Локомотива» Роман Шишкин обратился к болельщикам.Константин Сарсания: Необходимость усиливаться игроками середняков РФПЛ – это трагедия для топ-клубовИзвестный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания – о тенденции, когда топ-клубы РФПЛ ищут усиления в середняках лиги.Константин Сарсания: В ситуации с Витселем нужно искать компромиссИзвестный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания – о ситуации с полузащитником «Зенита» Акселем Витселем.Юрген Клопп: Любой команде должно быть сложно противостоять «Ливерпулю» на «Энфилде»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии встречи со «Сток Сити» в матче 18-го тура чемпионата Англии, рассказал о предстоящем поединке.Константин Сарсания: «Спартаку» нужно оставлять БоккеттиИзвестный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания считает, что «Спартаку» нужно сохранить защитника команды Боккетти.Сергей Кирьяков: Опыт игрока должен помочь Семшову перестроиться на работу тренераНаставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением об Игоре Семшове, который скоро войдет в тренерский штаб команды.Арсен Венгер: В усилении атаки и обороны у нас сейчас нет никакой нуждыГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии встречи с «Вест Бромвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии, рассказал о трансферных планах команды.Арсен Венгер: Я буду осторожен с возвращением на поле Рэмзи и УэлбекаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии встречи с «Вест Бромвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии, рассказал о восстановившихся Дэнни Уэлбеке и Аароне Рэмзи.Врач ЦСКА: Фернандес последние семь матчей провел с переломом шейки лопаткиВрач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник Марио Фернандес провел последние семь официальных матчей с переломом шейки лопатки.Сильвестр Игбун: Я действительно хочу покинуть «Уфу»Нападающий Сильвестр Игбун сообщил, что его уход из «Уфы» - вопрос времени.Украинский журналист: «Зенит» сперва вышел на руководство киевского «Динамо», а не на агента ХачеридиЖурналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о нюансах переговорного процесса между «Зенитом» и «Динамо» относительно перехода Евгения Хачериди. Также он ответил на обвинения со стороны агента игрока Вадима Шаблия, который ранее отверг возможность такого перехода.Федор Кудряшов: Надеюсь, 2017-й год принесет еще больше положительных эмоцийЗащитник Федор Кудряшов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.«На тренировках Андрюша работал как бог». Каким был Лунев до премьер-лиги«На тренировках Андрюша работал как бог». Каким был Лунев до премьер-лигиАндрей Лунев реактивно вскочил из второй лиги в «Зенит». «Советский спорт» поговорил с теми, кто видел вратаря еще до его взлета.Фостер продлил контракт с «Вест Бромвичем»Голкипер «Вест Бромвича» Бен Фостер продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до июня 2019 года.Андрей Червиченко: Зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом его можно взять бесплатно?Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с возможным трансфером полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Диего Коста: Мне нравилось играть с «Реалом» против Пепе и Серхио РамосаФорвард «Челси» Диего Коста вспомнил, как играл за «Атлетико» против «Реала».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Порту
Портукалендарьстатистика
Мемфис Депай
Мемфис Депайвсе новости
Чемпионат Португалии
Чемпионат Португалиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости