Алексей Ярушкин: Есть объективная причина нашим неудачным играм
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тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал поражение своих подопечных
от «Витязя» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Есть объективная причина этим неудачным играм после перерыва: на тренировку во время паузы приходило по 12 человек народу. Все болели. И мы не смогли воплотить задуманное из-за этого. Для нас очень важная игра была, как и для соперника. К сожалению, она проиграна. Два гола в меньшинстве, третий - в концовке первого периода, после такого тяжело возвращаться», - сказал Ярушкин на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Спартак - Витязь - 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Голы:
Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 9:31 (0:1 - бол.). Горак (Ержабек, Аалтонен), 15:34 (0:2 - бол.). Панков (Швец-Роговой), 19:49 (0:3). Дыбленко (Стэплтон, Бердников), 30:45 (1:3). Выглазов (Чернов), 35:06 (1:4). Шмелёв (Лещенко), 47:53 (2:4). Горак (Чернов), 57:42 (2:5 - п.в.).
Место и дата
24 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция