Валерий Белов: На выезде мы стали выигрывать - хороший психологический момент
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тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу своих подопечных над «Спартаком»
(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«По-моему, мы выиграли, это хорошо. Матч получился как под копирку с предыдущей игрой против «Сочи». Мы провели хороший первый период, а затем игра сломалась, хотя в этом и соперник виноват. На выезде мы стали выигрывать, это хороший психологический момент. «Спартак» стал нашим клиентом? Мы не против того, чтобы все команды в лиге стали нашими клиентами», - сказал Белов на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Спартак - Витязь - 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Голы:
Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 9:31 (0:1 - бол.). Горак (Ержабек, Аалтонен), 15:34 (0:2 - бол.). Панков (Швец-Роговой), 19:49 (0:3). Дыбленко (Стэплтон, Бердников), 30:45 (1:3). Выглазов (Чернов), 35:06 (1:4). Шмелёв (Лещенко), 47:53 (2:4). Горак (Чернов), 57:42 (2:5 - п.в.).
Место и дата
24 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция