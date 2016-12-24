Елизавета Туктамышева: Катаюсь в свое удовольствие, но на чемпионате России невозможно не думать о результате
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России.
- Была в форме, волновалась, тяжело приходить и заново учить прыжки. Катаюсь в свое удовольствие, но на чемпионате России невозможно не думать о результате. Мне не хватало уверенности на элементах, выполняю не так как хотелось бы, не могу заходить и делать, для меня важно максимально хорошо чувствовать свое тело, - приводит слова Туктамышевой ТАСС.
Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходил в Челябинске. Первое место среди женщин заняла Евгения Медведева, серебро завоевала Алина Загитова, тройку призеров замкнула Мария Сотскова. Туктамышева заняла восьмое место.
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