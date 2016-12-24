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Василий Ломаченко: С удовольствием бы принял бой против Пакьяо

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Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко рассказал, что он думает о возможности боя против Мэнни Пакьяо. Он сказал, что готов выйти на ринг против филиппинца.

«Лично мое мнение – я думаю, что Боб просто использует его имя для того, чтобы раскрутить мое имя. Я думаю, что это так. Я не знаю, хотел бы я этого боя или нет, ведь как бы я не высказался, это будет выглядеть не скромно. Если я скажу, что я хотел бы с ним боксировать – знаете, объективно, он уже возрастной спортсмен, с другой стороны - я ставлю под сомнение его силу. Я бы с удовольствием принял этот бой».

Вы знаете, в чем разница сейчас нынешнего Пакьяо и прошлого, когда он был моложе? Разница в том, что сейчас все уже выходят на него и настраиваются, никто просто на просто с ним не дерется, а просто все защищаются и выживают из-за этого ему сложнее делать те вещи, которые он делал раньше. Когда выходили против него, не боялись, никто не знал, кто такой Мэнни Пакьяо, просто выходили и боксировали, в этом они и проигрывали ему», - цитирует Ломаченко Xsport.ua.

Ранее Ломаченко заявил, что следующий бой намерен провести против Орландо Салидо



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