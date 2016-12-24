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Менеджер Virtus.pro: В данный момент мы не видим необходимости в тренере, но все может измениться

Комментарии

Менеджер команды Virtus.pro по Dota 2 Андрей «Kimi» Квасневский ответил на вопросы пользователей официальной группы команды в ВКонтакте.

- Какой характер у RAMZES666? Он самый молодой в команде, это как-то влияет на отношение к нему со стороны остальных членов команды? 

- Несмотря на то, что Роман самый молодой в нашей команде, отношение к нему такое же, как и к другим членам команды. Ребята общаются абсолютно на равных. А иногда на него ложится больше ответственности из-за того, что он в данный момент исполняет роль «пикера». 

- Как можно было добиться таких успехов на отборочных, если вы только недавно сформировались как команда? 

- В такие моменты я сразу вспоминаю слова некогда известного CS-ера, Сергея «lmbt ~R» Бежанова: «Киберспорту мешают развиваться люди, которые не могут сесть и забить на свое эго ради достижения общей цели». В любом случае, нужно работать. Много, кропотливо, постоянно работать. Над всеми аспектами. Как игровыми, так и вне. Только через труд приходит результат. Я думаю, это не секрет. 

- Как, по твоему мнению, стоит развивать коллектив? Как сделать первые шаги, если коллектив новый и никому не известный? 

- В начале вашего пути будет сложно, очень сложно. Как раз в такие моменты и проверяется понятие «команда». Тут главное не развалиться, ибо практически все перспективные коллективы, которые я помнил, именно из-за этого и расходились, хотя потенциал был большим. Ну а так все стандартно: игровая практика на различного рода турнирах. И от малого к большему. Все просто.

- Как происходит организация буткемпа? Там каждый день похож на другой, или же присутствуют какие-то особенности для разнообразия тренировок? 

- Даже сейчас мы находимся в поиске идеального буткемпа для ребят. Говоря «идеального», я имею в виду формат буткемпа. Это может быть офис одного из спонсоров, игровой дом, отель и так далее, каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Все решается в исключительном порядке с командой. Организация же старается всегда идти навстречу ребятам. 

- Будет ли у команды тренер? 

- В данный момент мы не видим необходимости в тренере, но все может измениться. «Дота» меняется, один патч 7.00 чего только стоит. Поэтому от еще одной думающей головы грех отказываться.

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