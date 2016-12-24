Алексей Кудашов: Соперник играл сильно и мощно, но мы показали отличный хоккей во всех линиях

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомметировал победу своих подопечных над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понравилась атмосфера на стадионе, особенно представление в начале матча и поддержка зрителей. Соперник играл сегодня очень сильно и мощно, но именно сегодня наша команда показала отличный хоккей во всех линиях», - сказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей отличились Стаффан Кронвалль, Владислав Картаев и Максим Тальбо. У «Торпедо» гол в активе Эштона Картера. «Локомотив» набрал 73 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Торпедо» 78 очков и третье место.