Алексей Кудашов: Соперник играл сильно и мощно, но мы показали отличный хоккей во всех линиях
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тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомметировал победу своих подопечных над
«Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Понравилась атмосфера на стадионе, особенно
представление в начале матча и поддержка зрителей. Соперник играл сегодня очень
сильно и мощно, но именно сегодня наша команда показала отличный хоккей во всех
линиях», - сказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в составе победителей отличились Стаффан
Кронвалль, Владислав Картаев и Максим Тальбо. У «Торпедо» гол в активе Эштона
Картера.
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