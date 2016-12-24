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Петерис Скудра: Два ненужных удаления привели к тому, что «Локомотив» сравнял счет

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начали неплохо, но два ненужных удаления привели к тому, что «Локомотив» сравнял счет, и в игре что-то сломалось. Мы старались, было желание, но качество игры вновь слабое. Очень много было индивидуально слабых игроков, непонятных ошибок. Поэтому как-таковых возможностей зацепиться за игру у нас не было. Надо отдать должное сопернику, который играл здорово. Несмотря на это, во втором периоде у нас было достаточно моментов, но не забили. Заслуженно проиграли», - сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей отличились Стаффан Кронвалль, Владислав Картаев и Максим Тальбо. У «Торпедо» гол в активе Эштона Картера. «Локомотив» набрал 73 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Торпедо» 78 очков и третье место.

Матч

Торпедо - Локомотив - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы:

Эштон (Грачев), 0:55 (1:0). Крунвалль (Локтионов, Накладал), 4:40 (1:1 - бол.). Картаев 22:00 (1:2). Тэлбот (Крунвалль), 39:59 (1:3 - бол.).

Место и дата

24 декабря 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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