Петерис Скудра: Два ненужных удаления привели к тому, что «Локомотив» сравнял счет
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тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива»
(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Начали неплохо, но два ненужных удаления
привели к тому, что «Локомотив» сравнял счет, и в игре что-то
сломалось. Мы старались, было желание, но качество игры вновь слабое. Очень
много было индивидуально слабых игроков, непонятных ошибок. Поэтому как-таковых
возможностей зацепиться за игру у нас не было. Надо отдать должное сопернику,
который играл здорово. Несмотря на это, во втором периоде у нас было достаточно
моментов, но не забили. Заслуженно проиграли», - сказал Скудра на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним, в составе победителей отличились Стаффан
Кронвалль, Владислав Картаев и Максим Тальбо. У «Торпедо» гол в активе Эштона
Картера.