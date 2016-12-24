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«Фенербахче» предлагает семь миллионов евро за Тайсона

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитником донецкого «Шахтера» Тайсоном интересуется «Фенербахче». Об этом сообщает бразильская версия сайта Goal.com.

Сообщается, что турецкий клуб готов отдать за бразильца семь миллионов евро. Они рассчитывают, что «Шахтер» не будет просить за него более серьезную сумму, так как уже в июне 2017 года контракт игрока истекает. Ранее Тайсон утверждал, что хочет вернуться в свой бывший клуб «Интернасьонал», вылетевший в бразильскую Серию Б.

В текущем сезоне 28-летний Тайсон провел 24 матча за «Шахтер» и забил семь мячей при семи голевых передачах.

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