Артем Воронин: На данный момент «Спартак» не заслуживает плей-офф

Нападающий «Спартака» Артем Воронин прокомментировал поражение от «Витязя» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас плей-офф очень далеко. Дальше, чем мы все думаем. С каждой победой мы не приближаемся к плей-офф. Такие ощущение, что мы расслабляемся: сначала даем победу над хорошим соперником, а потом – серия поражений с конкурентами. Каждый раз мы говорим, что хотим в плей-офф, но вы сами все видите. Так нельзя! Сегодня вышли две команды: одна хочет в плей-офф, вторая – ну так. Я заберу свои слова назад, если мы будем играть по-другому. Сейчас, после таких игр, мы не заслуживаем плей-офф», - цитирует Воронина «Р-Спорт».

Стоит отметить, что в третьем периоде Воронин подрался с защитником «Витязя» Станиславом Романовым.