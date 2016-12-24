Пара Устимкина – Володин снялись с чемпионата России
Спортивная пара Алина Устимкина - Никита Володин снялись с произвольной программой на чемпионате России в Челябинске, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Алина Устимкина -- Никита Володин снялись с чемпионата России https://t.co/aQ1NAIjewe pic.twitter.com/aIBq0scpox— ФФККР (@RuSkating) 24 декабря 2016 г.
Причиной отказа от выступления стала болезнь
партнерши.
Напомним, после короткой программы пара из
Петербурга занимала десятое место.
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