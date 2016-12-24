«Селтик» обыграл «Хэмилтон» и продолжает лидировать в чемпионате Шотландии
Сегодня состоялись два матча 19-го тура
шотландской премьер-лиги. Победы в них одержали гранды шотландского футбола – «Селтик»
и «Рейнджерс».
«Селтик» на выезде обыграл «Хэмилтон» со счетом 3:0. В составе победителей отличились Лей Гриффитс, Стюарт Армстронг и Мусса Дембеле. Отметим, что «кельтам» не помешало победить удаление Калума Макгргора на 47-й минуте. «Рейнджерс» же взял верх в матче с «Инвернессом» - 1:0. Единственный мяч в активе Мартина Вагхорна.
«Селтик» набрал 52 очка и лидирует в чемпионате Шотландии. У «Рейнджерс» 38 очков и второе место.