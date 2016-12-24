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На новом стадионе в Петербурге успешно протестировано табло

Источник:  Twitter.comКомментарии

На стадионе на Крестовском острове в Петербурге прошло успешное тестирование табло.

Об этом в своем Твиттере сообщила пресс-секретарь генподрядчика строительства арены Екатерина Гигиняк.

Напомним, в конце декабря стало известно, что «Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года матче чемпионата России против «Урала».

строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.  

Санкт-Петербург отдаст «Зениту» стадион на Крестовском острове за 1 рубль

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