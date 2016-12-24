«Бешикташ» обыграл «Газиантепспор» и приблизился к лидирующему в чемпионате Турции «Истанбул Башакшехиру»
Сегодня прошли два матча 16-го тура
чемпионата Турции. В одном из них «Бешикташ» дома обыграл «Газиантепспор».
«Бешикташ» одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в активе Венсана Абубакара. В другом матче «Аданаспор» и «Истанбул Башакшехир» сыграли вничью – 1:1.
Лидирует в чемпионате «Истанбул Башакшехир» - 36 очков. «Бешикташ» на втором месте – 35 очков. У идущего третьим «Галатасарая» 30 очков и игра в запасе.
Чемпионат Турции. Суперлига
16-й тур
«Аданаспор» - «Истанбул Башакшехир» - 1:1
Голы: Гуйе, 52 – Аттамах, 43
«Бешикташ» - «Газиантепспор» - 1:0
Гол: Абубакар, 41.
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