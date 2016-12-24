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«Бешикташ» обыграл «Газиантепспор» и приблизился к лидирующему в чемпионате Турции «Истанбул Башакшехиру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня прошли два матча 16-го тура чемпионата Турции. В одном из них «Бешикташ» дома обыграл «Газиантепспор».

«Бешикташ» одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в активе Венсана Абубакара. В другом матче «Аданаспор» и «Истанбул Башакшехир» сыграли вничью – 1:1.

Лидирует в чемпионате «Истанбул Башакшехир» - 36 очков. «Бешикташ» на втором месте – 35 очков. У идущего третьим «Галатасарая» 30 очков и игра в запасе.

Чемпионат Турции. Суперлига

16-й тур

«Аданаспор» - «Истанбул Башакшехир» - 1:1

Голы: Гуйе, 52 – Аттамах, 43

«Бешикташ» - «Газиантепспор» - 1:0

Гол: Абубакар, 41.

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