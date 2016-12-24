«Бешикташ» обыграл «Газиантепспор» и приблизился к лидирующему в чемпионате Турции «Истанбул Башакшехиру»

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Число погибших при теракте в Стамбуле у стадиона «Бешикташа» возросло до 29 человек Число погибших в результате теракта, произошедшего в субботу в Стамбуле недалеко от стадиона футбольного клуба «Бешикташ», возросло до 29 человек, а 166 человек пострадали. Об этом сообщает Milliyet.

В результате взрывов у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле погибли 15 человек В результате двух взрывов, произошедших в субботу вечером в Стамбуле у стадиона футбольного клуба «Бешикташ», погибли 15 человек. Все они – полицейские, сообщает Al Jazeera Turk.

В результате взрыва у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле погибли как минимум 13 человек Как минимум 13 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в субботу вечером в Стамбуле у стадиона «Бешикташ», сообщает агентство Reuters.

Власти Турции назвали взрыв возле стадиона «Бешикташа» терактом Власти Турции назвали взрыв в Стамбуле возле стадиона «Бешикташа», в результате которого пострадали 20 человек, терактом. Об этом сообщил министр транспорта Турции Ахмет Арслан.

Федерация футбола Турции: Решительно осуждаем террористическую атаку возле стадиона «Бешикташа» Федерация футбола Турции прокомментировала взрыв возле домашнего стадиона стамбульского клуба «Бешикташ». В федерации выразили сочувствие пострадавшим и осудили тех, кто организовал это преступление.

Возле стадиона «Бешикташа» прогремел взрыв, 20 человек ранены В Стамбуле прогремел взрыв рядом со стадионом футбольного клуба «Бешикташ». На данный момент известно, что несколько человек ранены.

15 фантов «Бешикташа» были госпитализированы после столкновений с ультрас киевского «Динамо» Не менее 15 фанов «Бешикташа» попали в больницу в результате столкновений с фанатами киевского «Динамо» до и во время матча Лиги чемпионов в Киеве. Напомним, что «Динамо» победило со счетом 6:0.

УЕФА накажет «Бешикташ» за поведение болельщиков на матче в Киеве УЕФА в ближайшее время объявит о санкциях в отношении «Бешикташа» за поведение его болельщиков на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо», сообщает Sport Arena.

Сергей Ребров: Нашим болельщикам должно быть стыдно, что фанатов «Бешикташа» было больше Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после победы над «Бешикташем» (6:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов посетовал на низкую посещаемость этого матча.

Киевское «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота «Бешикташа» Киевское «Динамо» разгромило «Бешикташ» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (6:0).

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Фанаты «Динамо» и «Бешикташа» подрались в центре Киева (видео) Болельщики киевского «Динамо» и стамбульского «Бешикташа» подрались в центре украинской столицы перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

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