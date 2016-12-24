Алиная Загитова: Эмоций не хватает, чтобы передать свою радость
14-летняя
фигуристка Алина Загитова, завоевавшая серебро на чемпионате России в
Челябинске, поделилась эмоциями.
«Я счастлива, у меня даже эмоций не хватает,
не знаю, как передать свою радость! Второе место – это просто без комментариев,
я так рада. Все, что было сделано мной, было не зря. Но надо еще дальше
стремиться выше, - цитирует Загитову «Р-Спорт».
Напомним, золото чемпионата России досталось
Евгении Медведевой.
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