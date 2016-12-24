Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 1 БАмур
Хоккей  ХК Сочи5 : 3Динамо Москва
Хоккей  Спартак2 : 5Витязь
Хоккей  Торпедо1 : 3Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алиная Загитова: Эмоций не хватает, чтобы передать свою радость

Источник:  Р-СпортКомментарии

14-летняя фигуристка Алина Загитова, завоевавшая серебро на чемпионате России в Челябинске, поделилась эмоциями.

«Я счастлива, у меня даже эмоций не хватает, не знаю, как передать свою радость! Второе место – это просто без комментариев, я так рада. Все, что было сделано мной, было не зря. Но надо еще дальше стремиться выше, - цитирует Загитову «Р-Спорт».

Напомним, золото чемпионата России досталось Евгении Медведевой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Татьяна Волосожар: Красивый был чемпионат России в ЧелябинскеДвукратная олимпийская чемпионка оценила уровень чемпионата России по фигурному катанию, который завершился сегодня в Челябинске.Елизавета Туктамышева: Катаюсь в свое удовольствие, но на чемпионате России невозможно не думать о результатеПетербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России.Евгения Медведева: Вдох-выдох, забыла обо всем – и с холодной головой все сделалаЧемпионка мира Евгения Медведева, одержавшая победу на чемпионате России в Челябинске, рассказала, что хладнокровие помогло ей чисто исполнить программы и завоевать золотую медаль.Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катаниюДействующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию.Ксения Столбова и Федор Климов: Было много ошибок, но зато знаем, что надо исправлятьПобедители олимпийского командного турнира Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, выигравшие чемпионат России в парном катании, заявили, что допустили много ошибок в произвольной программе, но в этом есть плюс — осознание того, над чем работать дальше.Пара Устимкина – Володин снялись с чемпионата РоссииСпортивная пара Алина Устимкина - Никита Володин снялись с произвольной программой на чемпионате России в Челябинске, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.Столбова и Климов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных парПара Ксения Столбова/Федор Климов выиграла золотые медали чемпионата России, который проходит в Челябинске.Александр Смирнов: Мы с Юко молодцы – восстановились и выступили на чемпионате РоссииДвукратный чемпион Европы Александр Смирнов, выступающий в спортивной паре с Юко Кавагути, заявил, что он и его партнерша достойно выступили на чемпионате России в Челябинске после тяжелых травм.Шестикратные! Наш корреспондент – о кульминации второго дня чемпионата РоссииШестикратные! Наш корреспондент – о кульминации второго дня чемпионата РоссииЕкатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выиграли шестой титул чемпионов страны в танцах на льду, а Михаил Коляда впервые победил среди мужчин.Екатерина Боброва: Показали на 95% чистый прокатШестикратная чемпион России Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, прокомментировала победу на чемпионате России в Челябинске.Боброва и Соловьев выиграли чемпионат России среди танцоровРоссийская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев победили на чемпионате страны по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов.Валентин Писеев: Тарасов и Морозов – фаворты на чемпионате РоссииПочетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался о раскладе перед соревнованиями пар на чемпионате России в Челябинске.Михаил Коляда: Все прошло гладенько, но четверной лутц жалкоНовый чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда назвал свой прокат в Челябинске гладким и посетовал, что у него не получился прыжок лутц в четыре оборота.Коляда стал чемпионом России в одиночном катании, Самарин – второй, Ковтун – третийНа чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске завершилась произвольная программа у мужчин. Чемпионский титул завоевал Михаил Коляда.«Сниматься? А зачем я тогда сюда приехала?»«Сниматься? А зачем я тогда сюда приехала?»Огромное лидерство Медведевой, личный рекорд Сотсковой и спортивный подвиг Погорилой: итоги короткой программы женщин на чемпионате России.Елизавета Туктамышева: Завтра решим, буду прыгать тройной аксель в произвольной или нетРоссийская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о своей произвольной программе на чемпионате России.Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате России, Сотскова – вторая, Загитова – третьяВ Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию. Первое место после короткой программы в женском одиночном катании лидирует Евгения Медведева.Анна Погорилая: Мыслей сниматься не было – зачем я тогда приехала?Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая, выступающая на чемпионате России с травмой колена, заявила, что не собиралась сниматься с турнира.Евгения Медведева: Показала хороший результат, но основная борьба будет завтраЧемпионка мира Евгения Медведева заявила, что довольна прокатом короткой программы на чемпионате России в Челябинске, но говорить о том, что борьба закончена, рано.Ковтун-стайл. Наш корреспондент – о событиях первого дня чемпионата РоссииКовтун-стайл. Наш корреспондент – о событиях первого дня чемпионата РоссииПровал Максима Ковтуна – главное негативное впечатление от старта чемпионата страны. Но были в этот день и сильные эмоции со знаком «плюс».

Чемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию