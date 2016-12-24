Денис Толпеко: Могли ли отыграться с 0:3? Моменты были
Нападающий «Спартака» Денис Толпеко
поделился впечатлениями после матча против «Витязя» в регулярном чемпионате
КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.
- Обидно, что проиграли. Пропустили первые три быстрых гола, два из них в меньшинстве, не смогли переломить ход встречи. Но, тем не менее, считаю, что вся команда старалась, билась, но эти три шайбы, повторюсь, нас наказали.
- На ваш взгляд, «Спартаку» было реально отыграться с 0:3?
- Моменты были. Многие игры иногда
переворачиваются с пяти шайб, но в нашем случае этого, увы, не случилось.
- Сколько тренировок вы успели провести с партнерами по звену?
- Вместе не тренировались. Вышли на раскатку, и
вот наша первая игра.
- Получается, о каком-то серьезном взаимопонимании говорить пока рано?
- У нас было пару хороших моментов, но, конечно,
сыграться еще только предстоит, - цитирует Толпеко официальный сайт клуба.
У хозяев льда отличились Ярослав Дыбленко и Сергей Шмелев, у гостей – Алексей Копейкин, Роман Горак (дважды), Александр Панков и Никита Выглазов. Красно-белые занимают десятое место в Западной конференции, подмосковный клуб идет в ней седьмым.
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декабря «Спартак» встретится в гостях со «Слованом», а «Витязь» в тот же день
сыграет на выезде с «Торпедо».
Матч
Спартак - Витязь - 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Голы:
Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 9:31 (0:1 - бол.). Горак (Ержабек, Аалтонен), 15:34 (0:2 - бол.). Панков (Швец-Роговой), 19:49 (0:3). Дыбленко (Стэплтон, Бердников), 30:45 (1:3). Выглазов (Чернов), 35:06 (1:4). Шмелёв (Лещенко), 47:53 (2:4). Горак (Чернов), 57:42 (2:5 - п.в.).
Место и дата
24 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция