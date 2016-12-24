Денис Толпеко: Могли ли отыграться с 0:3? Моменты были

Нападающий «Спартака» Денис Толпеко поделился впечатлениями после матча против «Витязя» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.

- Обидно, что проиграли. Пропустили первые три быстрых гола, два из них в меньшинстве, не смогли переломить ход встречи. Но, тем не менее, считаю, что вся команда старалась, билась, но эти три шайбы, повторюсь, нас наказали.

- На ваш взгляд, «Спартаку» было реально отыграться с 0:3?

- Моменты были. Многие игры иногда переворачиваются с пяти шайб, но в нашем случае этого, увы, не случилось.

- Сколько тренировок вы успели провести с партнерами по звену?

- Вместе не тренировались. Вышли на раскатку, и вот наша первая игра.



- Получается, о каком-то серьезном взаимопонимании говорить пока рано?

- У нас было пару хороших моментов, но, конечно, сыграться еще только предстоит, - цитирует Толпеко официальный сайт клуба.

У хозяев льда отличились Ярослав Дыбленко и Сергей Шмелев, у гостей – Алексей Копейкин, Роман Горак (дважды), Александр Панков и Никита Выглазов. Красно-белые занимают десятое место в Западной конференции, подмосковный клуб идет в ней седьмым.

26 декабря «Спартак» встретится в гостях со «Слованом», а «Витязь» в тот же день сыграет на выезде с «Торпедо».