Татьяна Волосожар: Красивый был чемпионат России в Челябинске

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар оценила уровень чемпионата России по фигурному катанию, который завершился сегодня в Челябинске.

– Красивый был чемпионат России в Челябинске! Поздравляю всех победителей и призеров! И конечно желаю новых побед и крепкого здоровья! – написала фигуристка в своем инстаграме.

Напомним, что Волосожар и Максим Траньков ждут ребенка, но не исключают своего возвращения на лед.

На чемпионате России победы одержали: Евгения Медведева (женское одиночное катание), Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Ксения Столбова и Федор Климов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду).