Михаил Бирюков: Возможно, определяющей стала игра в неравных составах

Голкипер «Торпедо» Михаил Бирюков поделился впечатлениями после матча против «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.

- К сожалению, не хватило доли секунды, и я пропустил шайбу, которая, возможно стала решающей в этом матче. Нападающий «Локомотива» удачно сыграл на добивании...

- «Торпедо» начало матч активно, забило гол уже на первой минуте, создавало моменты. А затем инициатива перешла к сопернику. Чем можете это объяснить?

- Сложно сказать. Возможно, определяющей стала игра в неравных составах. У нас не получилось большинство, а в меньшинстве мы пропустили две шайбы. Соперник быстро сравнял счет, играя «пять на три», а также реализовал численное преимущество в конце второго периода. Это были ключевые эпизоды поединка, - цитирует Бирюкова официальный сайт «Торпедо».

В составе победителей отличились Стаффан Кронвалль, Владислав Картаев и Максим Тальбо. У «Торпедо» гол в активе Эштона Картера.

«Локомотив» набрал 73 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Торпедо» 78 очков и третье место.

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