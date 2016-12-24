Михаил Бирюков: Возможно, определяющей стала игра в неравных составах
Голкипер
«Торпедо» Михаил Бирюков поделился впечатлениями после матча против «Локомотива»
в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.
- К сожалению, не хватило доли секунды, и я пропустил шайбу, которая, возможно стала решающей в этом матче. Нападающий «Локомотива» удачно сыграл на добивании...
- «Торпедо» начало матч активно, забило гол уже на первой минуте, создавало моменты. А затем инициатива перешла к сопернику. Чем можете это объяснить?
- Сложно сказать. Возможно, определяющей
стала игра в неравных составах. У нас не получилось большинство, а в
меньшинстве мы пропустили две шайбы. Соперник быстро сравнял счет, играя «пять
на три», а также реализовал численное преимущество в конце второго периода. Это
были ключевые эпизоды поединка, - цитирует Бирюкова официальный сайт «Торпедо».
В составе победителей отличились Стаффан Кронвалль, Владислав Картаев и Максим Тальбо. У «Торпедо» гол в активе Эштона Картера.
«Локомотив»
набрал 73 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Торпедо» 78 очков и
третье место.
КХЛ. Регулярный чемпионат