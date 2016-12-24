Гари Кэйхилл: По итогам прошлого сезона «Челси» сделал правильные выводы
Защитник «Челси» Гари Кэйхилл поделился своим мнением о
выступлении команды в нынешнем сезоне. Он считает, что после неудачи прошлого
сезона были сделаны правильные выводы
«В данный момент у всех в команде боевой настрой. Каждый скажет вам, что в побеждающей команде играть легче. Серия, которую мы проводим, великолепна, и я надеюсь, что она продолжится. Мы преисполнены уверенности.
Многое происходит так, как надо. Конечно, все
прежде всего говорят об изменении схемы, но есть и способы, которыми мы
адаптировались к этой схеме, и прежде всего это зависело от имеющихся в наличии
игроков».
По итогам прошлого сезона были сделаны правильные выводы. Большинство игроков не дотягивали до того уровня, на котором они обычно действуют. В этом же сезоне мы превосходим свой собственный уровень. Я бы солгал, если бы сказал, что ожидал нашего пребывания на вершине таблицы, но я в любом случае полагал, что мы будем за это бороться. Мы в хорошем положении», - цитирует Кэйхилла официальный сайт «Челси».
«Челси» лидирует в
чемпионате Англии, имея в активе 43 очка в 17 матчах.