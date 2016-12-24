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Гари Кэйхилл: По итогам прошлого сезона «Челси» сделал правильные выводы

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл поделился своим мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Он считает, что после неудачи прошлого сезона были сделаны правильные выводы

«В данный момент у всех в команде боевой настрой. Каждый скажет вам, что в побеждающей команде играть легче. Серия, которую мы проводим, великолепна, и я надеюсь, что она продолжится. Мы преисполнены уверенности. 

Многое происходит так, как надо. Конечно, все прежде всего говорят об изменении схемы, но есть и способы, которыми мы адаптировались к этой схеме, и прежде всего это зависело от имеющихся в наличии игроков». 

По итогам прошлого сезона были сделаны правильные выводы. Большинство игроков не дотягивали до того уровня, на котором они обычно действуют. В этом же сезоне мы превосходим свой собственный уровень. Я бы солгал, если бы сказал, что ожидал нашего пребывания на вершине таблицы, но я в любом случае полагал, что мы будем за это бороться. Мы в хорошем положении», - цитирует Кэйхилла официальный сайт «Челси».

«Челси» лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка в 17 матчах.

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