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«Шанхай СИПГ» предложил Витселю 12 млн евро в год

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Китайский клуб «Шанхай СИПГ» включился в борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, сообщает Calciomercato.

Клуб из Шанхая, в котором главным тренером является экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, готов потратить на трансфер бельгийца 25 млн евро. По сообщению источника, сам игрок отклонил предложение с зарплатой в размере 12 млн евро в год, так как хочет играть в «Ювентусе».

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны «Барселоны».

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

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