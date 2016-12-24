УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщин

Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

В составе победителей самой результативной стала Ольга Артешина, которая набрала 18 очков. У «Динамо» 15 очков набрала Анастасия Логунова. Отметим, что матч проходил в Курске.

Для УГМК этой восьмая победа в Кубке России. «Динамо» завоевывало Кубок дважды. Ранее в матче за третье место «Надежда» (Оренбург) обыграла «Динамо» (Москва) со счетом 72:71.

Кубок России по баскетболу. Женщины

Финал

Курск

«Динамо» (Курск) – УГМК (Екатеринбург) – 60:66