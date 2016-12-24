УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщин
Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между
УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет
матча - 66:60.
В составе победителей самой результативной стала Ольга
Артешина, которая набрала 18 очков. У «Динамо» 15 очков набрала Анастасия
Логунова. Отметим, что матч проходил в Курске.
Для УГМК этой
восьмая победа в Кубке России. «Динамо» завоевывало Кубок дважды. Ранее в матче
за третье место «Надежда» (Оренбург) обыграла «Динамо» (Москва) со счетом
72:71.
Кубок России по баскетболу.
Женщины
Финал
Курск
«Динамо» (Курск) – УГМК (Екатеринбург)
– 60:66
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