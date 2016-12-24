Илья Авербух: Медведева сделала колоссальный скачок в этом сезоне
Серебряный
призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух
прокомментировал золото Евгении Медведевой на чемпионате России в Челябинске.
«От души поздравляю Женю, она сделала колоссальный скачок в этом сезоне - от чемпионки мира, которая всех покорила своей техникой в прошлом сезоне, до звезды фигурного катания. Свидетельство тому зал, который стоя ей аплодировал, а в России поднять зал куда сложнее, чем в любой другой стране мира, такое случается только при исключительном выступлении. Таковым оно у Жени и было», - цитирует Авербуха ТАСС.
Напомним, серебро досталось 14-летней Алине Загитовой, а третье место у Марии Сотсковой.
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