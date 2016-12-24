Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа

Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над курским «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

«В финальном матче было много переломных моментов в третьей и четвертой четвертях - когда была не игра, а сплошные качели. И нервы были очень напряжены, и чувствовалась усталость. И когда Ольга Артешина получила травму, рассечение брови, мы очень за нее переживали. Но после этого мы еще больше сплотились. А когда она вернулась на площадку с пластырем на лбу, после того как ей зашили рану, это придало нам новых сил. И мы победили - за счет опыта, сплоченности и командного духа. Все это помогло нам выстоять»

Напомним, для УГМК этой восьмая победа в Кубке России. «Динамо» завоевывало Кубок дважды. Ранее в матче за третье место «Надежда» (Оренбург) обыграла «Динамо» (Москва) со счетом 72:71.