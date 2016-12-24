Владимир Мунтян: Часто общались с футболистами «Спартака», особенно с Ловчевым. Сейчас потеряли связь

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян сказал, что раньше часто общался с игроками «Спартака» (в частности, с Евгением Ловчевым).

- В свое время общались ли Вы с футболистами московского «Спартака»? если да, то с кем? Поддерживаете ли отношения с кем-нибудь до сих пор?

- Мы раньше поддерживали отношения. Чаще всего – с Женей Ловчевым. И он приезжал сюда, когда у нас чемпионат Европы проходил, мы здесь с ним встречались. И после этого, когда у нас сейчас происходят вот все эти события, практически потеряли связь, - цитирует Мунтяна Радио «Вести».