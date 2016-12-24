Владимир Мунтян: Часто общались с футболистами «Спартака», особенно с Ловчевым. Сейчас потеряли связь
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР
Владимир Мунтян сказал, что раньше часто общался с игроками «Спартака» (в частности,
с Евгением Ловчевым).
- В
свое время общались ли Вы с футболистами московского «Спартака»? если да, то с
кем? Поддерживаете ли отношения с кем-нибудь до сих пор?
- Мы раньше поддерживали отношения. Чаще всего – с Женей
Ловчевым. И он приезжал сюда, когда у нас чемпионат Европы проходил, мы здесь с
ним встречались. И после этого, когда у нас сейчас происходят вот все эти
события, практически потеряли связь, - цитирует Мунтяна
Радио «Вести».
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