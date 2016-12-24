«Лада» – СКА. Ковальчук и Ежов оштрафованы
СДК КХЛ принял решение о
санкциях по итогам матча регулярного чемпионата лиги между «Ладой» и СКА (2:3
ОТ). Денежные штрафы получат форвард СКА Илья Ковальчук и вратарь «Лады» Илья
Ежов.
«На основании представленных материалов принято
решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью
Ковальчука (№17) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар)
«Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически
Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.6.2.
Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», -
говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Также сообщается, что штраф за аналогичный проступок получил и Ежов. Суммы штрафов не уточняются.
Матч
Лада - СКА - 2:3 О.Т. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Филатов (Иванов, Гуркин), 9:08 (1:0). Дадонов (Ковальчук, Шипачёв), 11:29 (1:1). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 16:52 (1:2 - бол.). Аронсон (Демагин), 45:00 (2:2 - бол.). Шипачёв (Гусев, Войнов), 62:02 (2:3 - бол.).
Место и дата
23 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция