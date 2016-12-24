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«Лада» – СКА. Ковальчук и Ежов оштрафованы

Источник:  КХЛКомментарии

СДК КХЛ принял решение о санкциях по итогам матча регулярного чемпионата лиги между «Ладой» и СКА (2:3 ОТ). Денежные штрафы получат форвард СКА Илья Ковальчук и вратарь «Лады» Илья Ежов.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука (№17) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Также сообщается, что штраф за аналогичный проступок получил и Ежов. Суммы штрафов не уточняются.

Матч

Лада - СКА - 2:3 О.Т. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Филатов (Иванов, Гуркин), 9:08 (1:0). Дадонов (Ковальчук, Шипачёв), 11:29 (1:1). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 16:52 (1:2 - бол.). Аронсон (Демагин), 45:00 (2:2 - бол.). Шипачёв (Гусев, Войнов), 62:02 (2:3 - бол.).

Место и дата

23 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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