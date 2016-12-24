«Лада» – СКА. Ковальчук и Ежов оштрафованы

СДК КХЛ принял решение о санкциях по итогам матча регулярного чемпионата лиги между «Ладой» и СКА (2:3 ОТ). Денежные штрафы получат форвард СКА Илья Ковальчук и вратарь «Лады» Илья Ежов.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука (№17) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Также сообщается, что штраф за аналогичный проступок получил и Ежов. Суммы штрафов не уточняются.