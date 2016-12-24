Анна Погорилая: Я могла бы и лучше откататься
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Анна Погорилая прокомментировала результаты чемпионата России, в котором спортсменка
стала четвертой.
«Сегодня прыжки можно было бы сделать получше. Эмоции были одни
из самых сильных, после проката даже отказали руки, а ведь поклон надо было еще
сделать.
Поставила бы себе двойку. Из-за меня много нервов тренеры
потеряли. Я могла бы и лучше откататься», - сказала Погорилая ТАСС.
Напомним, золото досталось 17-летней Евгении Медведевой.
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