Анна Погорилая: Я могла бы и лучше откататься

Фигуристка Анна Погорилая прокомментировала результаты чемпионата России, в котором спортсменка стала четвертой.

«Сегодня прыжки можно было бы сделать получше. Эмоции были одни из самых сильных, после проката даже отказали руки, а ведь поклон надо было еще сделать.

Поставила бы себе двойку. Из-за меня много нервов тренеры потеряли. Я могла бы и лучше откататься», - сказала Погорилая ТАСС.

Напомним, золото досталось 17-летней Евгении Медведевой.