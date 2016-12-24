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Сборная США назвала состав на молодежный чемпионат мира

Источник:  Федерация хоккея СШАКомментарии

Стал известен состав молодежной сборной США на чемпионат мира. Об этом сообщает официальный сайт американской федерации хоккея.

Вратари: Тайлер Парсонс («Лондон», OHL), Джейк Эттинджер (Бостонский Университет), Джозеф Уолл (Бостонский Колледж).

Защитники: Райан Линдгрен (Университет Миннесоты), Джек Окэн (Университет Сент-Клауда), Калеб Джонс («Портленд», WHL), Чарли Макэвой (Бостонский Университет), Кейси Фицджеральд (Бостонский Колледж), Адам Фокс (Гарвардский университет), Джо Чеккони (Мичиганский университет).

Нападающие: Люк Канин (Висконсинский университет), Тэннер Лачински (Университет штата Огайо), Патрик Харпер (Бостонский Университет), Джордан Гринуэй (Бостонский Университет), Клейтон Келлер (Бостонский Университет), Киффер Беллоуз (Бостонский Университет), Джозеф Андерсон (Университет Миннесоты), Эрик Фоли (Колледж Провиденса), Джереми Бракко («Китченер», OHL), Колин Уайт (Бостонский колледж), Трой Терри (Денверский Университет), Джек Рословик («Манитоба», АХЛ), Тэйдж Томпсон (Коннектикутский университет).

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто (Канада) с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года.

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