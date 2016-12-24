Стаффан Крунвалль: Обыграли «Торпедо» именно за счет розыгрыша лишнего

Защитник «Локомотива» Стаффан Крунвалль поделился впечатлениями после матча против «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

«Начало матча получилось очень нелегким, «Торпедо» забросило шайбу уже во второй смене. Но мы очень быстро заработали большинство «5 на 3» и столь же быстро его реализовали. Потом реализовали еще одно большинство уже во втором периоде, так что именно за счет розыгрыша лишнего добились победы в равной игре.

Мой гол? Макс (Тальбо) проделал хорошую работу на пятачке, сумел закрыть обзор вратарю. Я заметил это, бросил и очень удачно попал. Ну и позиция для броска была очень хорошая», - цитирует Крунвалля «Р-Спорт».

В составе победителей отличились Стаффан Крунвалль, Владислав Картаев и Максим Тальбо. У «Торпедо» гол в активе Эштона Картера. «Локомотив» набрал 73 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Торпедо» 78 очков и третье место.

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