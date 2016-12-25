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Анна Погорилая: Спасибо всей моей команде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская фигуристка Анна Погорилая поблагодарила за поддержку на чемпионате России в Челябинске свою команду.

– Моя самая любимая команда, благодарности просто не хватит, сколько они вытерпели и через что они прошли. И большое спасибо моей всей команде, которая ведет меня и поддерживает меня, – написала Погорилая в своем инстаграме.

Напомним, что Погорилая стала четвертой в соревнованиях одиночниц. Победила Евгения Медведева, второй стала Алина Загитова, третьей – Мария Сотскова.

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