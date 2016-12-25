Городские власти Тронхейма готовы вместо Тюмени провести финал КМ по лыжным гонкам

Городские власти норвежского Тронхейма выразили намерение провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, от которого ранее отказалась российская Тюмень.

«Было бы замечательно, если бы финал Кубка мира принял Тронхейм. Мы можем достойно провести эти старты. Но, во-первых, нужно узнать у Федерации лыжных гонок Норвегии, хотят ли они этого, и если да, то мы готовы», - приводит норвежское издание Bergens Tidende слова члена городского совета Тронхейма Мортена Уолдена.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря сообщила, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти с 16 по 19 марта в Тюмени.

Это произошло на фоне отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов и последовавшим за этим объявлением МОК о начале расследования.