Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Хоккей  Нефтехимик- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Городские власти Тронхейма готовы вместо Тюмени провести финал КМ по лыжным гонкам

Комментарии

Городские власти норвежского Тронхейма выразили намерение провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, от которого ранее отказалась российская Тюмень.

«Было бы замечательно, если бы финал Кубка мира принял Тронхейм. Мы можем достойно провести эти старты. Но, во-первых, нужно узнать у Федерации лыжных гонок Норвегии, хотят ли они этого, и если да, то мы готовы», - приводит норвежское издание Bergens Tidende слова члена городского совета Тронхейма Мортена Уолдена.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря сообщила, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти с 16 по 19 марта в Тюмени.

Это произошло на фоне отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов и последовавшим за этим объявлением МОК о начале расследования.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Баздырева дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилКак сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), российская легкоатлетка Анастасия Баздырева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.Легков и Вылегжанин находятся в числе шестерых отстраненных российских лыжниковСтало известно, кто из российских лыжников получил временное отстранение от соревнований по подозрению в употреблении допинга. Среди них есть Александр Легков и Максим Вылегжанин.Никита Крюков об отстранении российских лыжников: Нельзя мешать спорт и политикуОлимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады-2014 Никита Крюков поделился своим мнением о ситуации с российскими лыжниками. Напомним, шесть из них были временно отстранены по подозрению в употреблении допинга.Федерация лыжных гонок России: Фамилии отстраненных спортсменов названы не будутФедерация лыжных гонок России опубликовала заявление в связи с решением FIS об отстранении шестерых российских лыжников. В частности, было отмечено, что фамилии наказанных спортсменов названы не будут.Елена Вяльбе: Российские лыжники не принимали допинг. Это похоже на пакости РодченковаПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о временном отстранении российских лыжников из-за подозрений в употреблении допинга. Она считает, что обвинения в их адрес не соответствуют действительности.Сергей Тарасов: А наказали невиновных, российских болельщиков!Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о решении исполкома IBU и о том, кто пострадал от переноса этапа Кубка мира из Тюмени.Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам в ТюмениРоссия не будет проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта (FIS).Президент Федерации биатлона Норвегии: Было бы неправильно проводить чемпионат мира в России. Обсудим это на следующем конгрессеПрезидент Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик считает необходимым перенести чемпионат мира-2021 из России. Напомним, что турнир планировалось провести в Тюмени.Дмитрий Васильев: Взялись за биатлон, но главная цель – ЧМ по футболуДмитрий Васильев: Взялись за биатлон, но главная цель – ЧМ по футболуДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о решениях исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в РоссииДва российских биатлониста будут отстранены от соревнований, а Россия потеряла финальный этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.Алексей Кравцов: Решение о чемпионате Европы в Коломне будет приниматься позднееПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал о возможном переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту 2018 года, который должен пройти в Коломне с 5 по 7 января.Публикация решения исполкома IBU по российским биатлонистам перенесена на часСегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.Николай Круглов: Не будем забывать, что контроль над работой РУСАДА осуществлялся из WADAЧетырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.Анна Богалий: Ни один бойкот еще не привел ни к чему хорошемуДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий поделилась мнением о допинг-скандале в российском биатлоне.«Да кто в эту Тюмень поедет?!» Почему нарастает бойкот«Да кто в эту Тюмень поедет?!» Почему нарастает бойкотСегодня Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение в отношении России, по поводу возможного наказания наших биатлонистов.Вячеслав Фетисов: WADA хочет помочь нам построить систему по борьбе с допингомЗнаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов рассказал о своей встрече с генеральным директором WADA Оливером Ниггли, которая прошла в октябре 2016 года.Союз биатлонистов Великобритании: Будем бойкотировать этап Кубка мира в ТюмениГенеральный секретарь Союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон заявил, что спортивная организация планирует поддержать бойкот этапа Кубка мира в Тюмени, который состоится в первой половине марта.Алексей Кравцов: Строить непроверенные теории – несправедливо по отношению к чистым спортсменамПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов считает, что неправильно заниматься догадками относительно того, кто упоминается в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Ан попросил ISU сообщить, упоминается ли он в докладе МакларенаШестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан попросил Международный союз конькобежцев (ISU) сообщить ему, фигурирует ли его имя в докладе независимой комиссии WADA, которая работала под руководством Ричарда Макларена.Сергей Шубенков: Надо быть святее папы римского в этой ситуацииЧемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился мнением о возможном отстранение сборной России по биатлону от соревнований.

Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости
Кубок мира по лыжным гонкам
Кубок мира по лыжным гонкам
WADA
WADA