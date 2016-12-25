Артешина стала самым ценным игроком Финала четырех Кубка России
Форвард екатеринбургского
клуба УГМК Ольга Артешина была признана самым ценным игроком прошедшего в
Курске Финала четырех Кубка России.
УГМК в субботу обыграл в
финале Кубка России курское «Динамо» - 66:60, в восьмой раз в истории завоевав
трофей. Ольга Артешина набрала 18 очков, сделала 7 подборов и 2 передачи.
Артешина выступает за УГМК с
2009 года. В составе екатеринбургской команды баскетболистка семь раз
становилась чемпионкой России и шесть раз выигрывала Кубок страны. В 2011 году
признавалась MVP финала Кубка России. Дважды выигрывала с УГМК Евролигу.
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