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Артешина стала самым ценным игроком Финала четырех Кубка России

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Форвард екатеринбургского клуба УГМК Ольга Артешина была признана самым ценным игроком прошедшего в Курске Финала четырех Кубка России.

УГМК в субботу обыграл в финале Кубка России курское «Динамо» - 66:60, в восьмой раз в истории завоевав трофей. Ольга Артешина набрала 18 очков, сделала 7 подборов и 2 передачи.

Артешина выступает за УГМК с 2009 года. В составе екатеринбургской команды баскетболистка семь раз становилась чемпионкой России и шесть раз выигрывала Кубок страны. В 2011 году признавалась MVP финала Кубка России. Дважды выигрывала с УГМК Евролигу.

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