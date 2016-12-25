По версии BBC, Квят стал одним из главных разочарований сезона в «Формуле-1»
Российский пилот «Торо Россо»
Даниил Квят стал одним из главных разочарований года в «Формуле-1» по версии BBC.
Согласно
рейтингу британской телерадиовещательной компании, Квят набрал 23% и занял
второе место в списке гонщиков, которые разочаровали в минувшем году. Россиянин
уступил лишь пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю (26%). Замкнул виртуальный
подиум Эстебан Гутьеррес (6%) из «Хааса», не набравший за сезон ни одного очка.
Лучшим пилотом был признан британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса»,
получивший 38%. На один процент от него отстал голландец Макс Ферстаппен,
который по ходу сезона вменил Квята в «Ред Булле». Партнер Хэмилтона немец Нико
Росберг, впервые ставший чемпионом «Формулы-1», получил 14% и занял третье
место в списке лучших по версии организации.