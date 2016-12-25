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По версии BBC, Квят стал одним из главных разочарований сезона в «Формуле-1»

Источник:  BBCКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал одним из главных разочарований года в «Формуле-1» по версии BBC.

Согласно рейтингу британской телерадиовещательной компании, Квят набрал 23% и занял второе место в списке гонщиков, которые разочаровали в минувшем году. Россиянин уступил лишь пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю (26%). Замкнул виртуальный подиум Эстебан Гутьеррес (6%) из «Хааса», не набравший за сезон ни одного очка.

Лучшим пилотом был признан британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», получивший 38%. На один процент от него отстал голландец Макс Ферстаппен, который по ходу сезона вменил Квята в «Ред Булле». Партнер Хэмилтона немец Нико Росберг, впервые ставший чемпионом «Формулы-1», получил 14% и занял третье место в списке лучших по версии организации.

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