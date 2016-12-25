Мария Сотскова: Плакала, потому что не до конца довольна своим выступлением
Фигуристка Мария Сотскова,
бронзовый призер чемпионата России, призналась, что расплакалась после
выступления в произвольной программе в Челябинске, потому что осталась
недовольна собой.
«Я плакала, наверное,
потому что не до конца довольна своим выступлением. Место для меня, конечно,
играет роль, но я в основном ставлю перед собой задачу чисто катать и каждый
раз делать лучше. Сегодня я сорвала аксель, и в целом прокат был напряженный. Я
не отпустила себя, и, думаю, судьи это заметили. Мне кажется, все это
заметили», - приводит «Р-Спорт» слова Сотсковой.
Сотскова, проводящая первый
сезон на взрослом уровне, в субботу заняла третье место на чемпионате страны в
Челябинске. Победила действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, а
второй стала 14-летняя Алина Загитова.