Мария Сотскова: Плакала, потому что не до конца довольна своим выступлением

Фигуристка Мария Сотскова, бронзовый призер чемпионата России, призналась, что расплакалась после выступления в произвольной программе в Челябинске, потому что осталась недовольна собой.

«Я плакала, наверное, потому что не до конца довольна своим выступлением. Место для меня, конечно, играет роль, но я в основном ставлю перед собой задачу чисто катать и каждый раз делать лучше. Сегодня я сорвала аксель, и в целом прокат был напряженный. Я не отпустила себя, и, думаю, судьи это заметили. Мне кажется, все это заметили», - приводит «Р-Спорт» слова Сотсковой.

Сотскова, проводящая первый сезон на взрослом уровне, в субботу заняла третье место на чемпионате страны в Челябинске. Победила действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, а второй стала 14-летняя Алина Загитова.