Фрэнк Лэмпард: Быть или не быть в «Челси» - решать не мне, но я бы хотел вернуться в Лондон
Бывший полузащитник сборной
Англии и «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не против вернуться в лондонский
клуб, но примет решение относительно своей карьеры в январе.
«Приму решение о своей карьере
в январе следующего года. Я решу, смогу ли по-прежнему играть, потому что у
меня есть некоторые предложения. Быть в «Челси» или нет - это решать не мне,
поэтому я не могу сказать большего. Но я бы хотел вернуться в «Челси», - приводит
слова Лэмпарда L'Equipe.
Лэмпард провел более 100
матчей за национальную сборную Англии. В 2005 и 2006 году полузащитник
признавался игроком года по версии английской премьер-лиги, а в 2010 году был
назван премьер-лигой игроком десятилетия. В составе «Челси» футболист стал
трехкратным чемпионом страны и четырехкратным обладателем Кубка Англии, а также
победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.