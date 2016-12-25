Фрэнк Лэмпард: Быть или не быть в «Челси» - решать не мне, но я бы хотел вернуться в Лондон

Бывший полузащитник сборной Англии и «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не против вернуться в лондонский клуб, но примет решение относительно своей карьеры в январе.

«Приму решение о своей карьере в январе следующего года. Я решу, смогу ли по-прежнему играть, потому что у меня есть некоторые предложения. Быть в «Челси» или нет - это решать не мне, поэтому я не могу сказать большего. Но я бы хотел вернуться в «Челси», - приводит слова Лэмпарда L'Equipe.

Лэмпард провел более 100 матчей за национальную сборную Англии. В 2005 и 2006 году полузащитник признавался игроком года по версии английской премьер-лиги, а в 2010 году был назван премьер-лигой игроком десятилетия. В составе «Челси» футболист стал трехкратным чемпионом страны и четырехкратным обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.