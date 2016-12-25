Нина Мозер: Я очень довольна своими фигуристами, выигравшими все медали в парах на ЧР
Заслуженный тренер России Нина
Мозер призналась, что очень довольна своими подопечными, занявшими все три
призовых места на пьедестале на чемпионате России по фигурному катанию в
соревнованиях спортивных пар.
«Я еще не осознаю, что у
нас это получилось - у всех ребят. Все три дуэта просто молодцы - каждая пара
боролась за самые высокие места, и они сделали все, что могут. Я очень довольна
ребятами», - приводит «Р-Спорт» слова Мозер.
Пары в субботу завершили
турнир произвольной программой. Серебряные призеры Олимпиады-2014 в парном катании
и олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов
набрали в сумме 220,12 балла. Вторыми стали двукратные бронзовые призеры
чемпионатов Европы, победители Финала Гран-при-2016 Евгения Тарасова и Владимир
Морозов (219,19), а третьими - Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).