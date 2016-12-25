Евгений Пашутин: В Литве наши ребята сплотились и выиграли

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после победы своей команды над «Жальгирисом» в выездном матче Евролиги похвалил подопечных за характер.

«Это наша вторая подряд победа в Евролиге. Мы проявили характер. Начали матч хорошо, но потом, во второй и третьей четверти позволили снайперам «Жальгириса», Паулиусу Янкунасу, Броку Мотому, Эдгару Улановасу наносить свободные броски с очень высоким процентом попаданий. Мы не так жестко играли с лидерами хозяев.

Но в конце третьей-начале четвертой четверти мы сделали выводы, пропустили всего 11 очков, забив в ответ 30. То есть уже мы контролировали ритм игры, хорошо двигали мяч, заиграли более комбинационно. Перестали спешить в нападении, словом, ребята сплотились и выиграли», - приводит официальный сайт УНИКСа слова Пашутина.

Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась победой российской команды со счетом 88:80. Лидерами по результативности в составе УНИКСа стали Кит Лэнгфорд и Артем Параховский, в активе которых 26 и 24 очка соответственно.