Евгений Пашутин: В Литве наши ребята сплотились и выиграли
Главный тренер УНИКСа
Евгений Пашутин после победы своей команды над «Жальгирисом» в выездном матче
Евролиги похвалил подопечных за характер.
«Это наша вторая подряд
победа в Евролиге. Мы проявили характер. Начали матч хорошо, но потом, во
второй и третьей четверти позволили снайперам «Жальгириса», Паулиусу Янкунасу,
Броку Мотому, Эдгару Улановасу наносить свободные броски с очень высоким процентом
попаданий. Мы не так жестко играли с лидерами хозяев.
Но в конце третьей-начале
четвертой четверти мы сделали выводы, пропустили всего 11 очков, забив в ответ
30. То есть уже мы контролировали ритм игры, хорошо двигали мяч, заиграли более
комбинационно. Перестали спешить в нападении, словом, ребята сплотились и
выиграли», - приводит официальный сайт УНИКСа слова Пашутина.
Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась победой российской команды со счетом 88:80. Лидерами по результативности в составе УНИКСа стали Кит Лэнгфорд и Артем Параховский, в активе которых 26 и 24 очка соответственно.
Матч
Состав
Жальгирис: Янкунас (21), Каваляускас (14), Мотум (11)
УНИКС: Лэнгфорд (26), Параховский (24), Колом (15), Каймакоглу (13)
Место и дата
22 декабря 21:00, Жальгирис Арена, Онлайн-трансляция