Кит Лэнгфорд: Уверен, УНИКС может играть лучше

Американский защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы своей команды над «Жальгирисом» в выездном матче Евролиги высказал мнение, что казанский клуб может играть еще лучше.

«Мы добились большой победы. Мы сумели вернуться в игру, уступая 12 очков, хотя в первой четверти выигрывали 10 очков. Решающий момент наступил в конце третьей четверти, когда мы смогли наладить игру в защите. А затем показали, как мы умеем играть. Уверен, что мы можем играть лучше, и, тем не менее, наша команда движется в правильном направлении, одержав уже две победы подряд. Надо продолжать движение, вперед шаг за шагом улучшая нашу игру. Я уверен в своих партнерах. Надеюсь, в следующей встрече мы будем играть уже лучше», - приводит официальный сайт УНИКСа слова Лэнгфорда.

Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась победой российской команды со счетом 88:80. Лидерами по результативности в составе УНИКСа стали Кит Лэнгфорд и Артем Параховский, в активе которых 26 и 24 очка соответственно.