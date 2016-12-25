Кит Лэнгфорд: Уверен, УНИКС может играть лучше
Американский защитник УНИКСа
Кит Лэнгфорд после победы своей команды над «Жальгирисом» в выездном матче
Евролиги высказал мнение, что казанский клуб может играть еще лучше.
«Мы добились большой победы.
Мы сумели вернуться в игру, уступая 12 очков, хотя в первой четверти выигрывали
10 очков. Решающий момент наступил в конце третьей четверти, когда мы смогли
наладить игру в защите. А затем показали, как мы умеем играть. Уверен, что мы
можем играть лучше, и, тем не менее, наша команда движется в правильном
направлении, одержав уже две победы подряд. Надо продолжать движение, вперед
шаг за шагом улучшая нашу игру. Я уверен в своих партнерах. Надеюсь, в
следующей встрече мы будем играть уже лучше», - приводит официальный сайт
УНИКСа слова Лэнгфорда.
Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась победой российской команды со счетом 88:80. Лидерами по результативности в составе УНИКСа стали Кит Лэнгфорд и Артем Параховский, в активе которых 26 и 24 очка соответственно.
Матч
Состав
Жальгирис: Янкунас (21), Каваляускас (14), Мотум (11)
УНИКС: Лэнгфорд (26), Параховский (24), Колом (15), Каймакоглу (13)
Место и дата
22 декабря 21:00, Жальгирис Арена, Онлайн-трансляция