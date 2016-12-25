Семен Павличенко: Задача на чемпионат Европы – призовые места
Российский саночник Семен Павличенко сообщил, что для него задачей на
январском чемпионате Европы по санному спорту в Кенигзее является успешно
провести оба заезда и поспорить за призовые места.
«Для меня хорошим результатом на чемпионате Европы будет одолеть
трассу в Кенигзее и красиво провести оба заезда. Я намерен показать самые
высокие результаты и побороться за призовые места. Для меня точно не будет
задачей попасть в десятку. Я нахожусь в замечательной форме, судя по последним
тренировкам в Парамонове. И сейчас самое главное - хорошо отдохнуть (с
улыбкой), чтобы немного разгрузить голову после прошедших этапов Кубка мира в США
и Канаде», - приводит «Р-Спорт» слова Павличенко.
Соревнования пройдут в Германии 5-6 января. Павличенко - чемпион мира и Европы 2015 года, на этапах Кубка мира-2016/17 россиянин занимал соответственно пятое, второе, четвертое и восьмое места.