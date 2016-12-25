«Нефтехимик» до конца сезона подписал Первышина
Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с бывшим
защитником новокузнецкого «Металлурга» Андреем Первышиным, сообщает официальный
сайт нижнекамской команды.
Соглашение 31-летнего игрока обороны с «Нефтехимиком»
рассчитано до конца сезона.
Первышин в текущем сезоне КХЛ провел за «Кузню» 20
матчей в регулярном чемпионате, набрал 6 (2 гола и 4 результативных передачи)
очков.
Ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ нижнекамцы проведут 25 декабря дома против санкт-петербургского СКА.
Матч
Место и дата
25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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