«Нефтехимик» до конца сезона подписал Первышина

«Авангард» – «Динамо» (Минск). Канарейкин дисквалифицирован на один матч, Эллисон – на три, Готовец – на два

СДК КХЛ принял решение о санкциях по итогам матча регулярного чемпионата лиги «Авангард» - «Динамо» (Минск) (0:1). Наказаны были главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин и форвард «Динамо» Мэтт Эллисон.