Триумф Медведевой, Ибрагимович – тренер и Квят – разочарование года. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева победила на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, получив общую оценку выше мирового рекорда (233,57). Но достижение не будет засчитано из-за регионального статуса соревнований. Второй стала Алина Загитова - 221,21. Третье место заняла Мария Сотскова - 219,90. Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2016 года Анна Погорилая (215,62) стала четвертой. Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова (209,24) - пятая. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (194,52) заняла восьмое место.

2. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал одним из главных разочарований года в «Формуле-1» по версии BBC. Согласно рейтингу телерадиовещательной компании, Квят набрал 23% и занял второе место в списке гонщиков, которые разочаровали в минувшем году. Россиянин уступил лишь пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю (26%). Замкнул виртуальный подиум Эстебан Гутьеррес (6%) из «Хааса».

3. Городские власти норвежского Тронхейма выразили намерение провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, от которого ранее отказалась российская Тюмень. «Было бы замечательно, если бы финал Кубка мира принял Тронхейм. Мы можем достойно провести эти старты», - считает член городского совета Тронхейма Мортен Уолден.

4. Бывший полузащитник сборной Англии и «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не против вернуться в лондонский клуб, но примет решение относительно своей карьеры в январе. «Быть в «Челси» или нет - это решать не мне, поэтому я не могу сказать большего. Но я бы хотел вернуться в «Челси», - сказал Лэмпард.

5. Португальский «Порту» решил включиться в борьбу за трансфер голландского футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая, интерес к которому проявляет также московский «Спартак». В услугах игрока лично заинтересован главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту.

6. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли в финале Кубка России курское «Динамо» и в восьмой раз в истории завоевали трофей. Субботняя встреча, прошедшая в Курске, завершилась победой УГМК со счетом 66:60 (11:14, 25:19, 11:18, 19:9). В составе УГМК 18 очков набрала Ольга Артешина, а Евгения Белякова – 15.

7. Итальянский футболист «Ниццы» Марио Балотелли обратился к чемпиону UFC Конору Макгрегору с советом, как стать чемпионом чемпионов. «Макгрегор, ты великий боец, но, чтобы стать чемпионом чемпионов тебе нужно победить настоящего чемпиона Геворга Петросяна. Удачи и пожалуйста не бойся. Ребята, вы же все хотите этого поединка?», - написал Балотелли в «инстаграме».

8. Китайский клуб «Шанхай СИПГ» включился в борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Клуб из Шанхая, в котором главным тренером является экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, готов потратить на трансфер бельгийца 25 млн евро.

9. Манчестер Юнайтед» собирается предложить своему лидеру - шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды. Сам шведский форвард также хочет быть тренером и намерен использовать шанс набраться опыта под руководством Жозе Моуринью.

Цитата дня: «Вдох-выдох, забыла обо всем – и с холодной головой все сделала» (Евгения Медведева).

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Именинники: 25 декабря исполняется 50 лет прославленному хоккеисту «Спартака» Виталию Прохорову. Также в этот день 52-й день рождения отмечает бывший шотландский футболист Гари Макаллистер.