«Сан-Паулу» прояяляет интерес к Маурисио

Бразильский «Сан-Паулу» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Маурисио, сообщает Esportes.

По информации источника, в ближайшее время в питерский клуб поступит официальное предложение. Срок контракта 28-летнего бразильца с «Зенитом» истекает летом 2019 года.

Маурисио начинал свою профессиональную карьеру в Бразилии. Выступал за такие клубы как «Коринтианс», «Флуминенсе». В 2010 году полузащитник переехал в Россию. Сначала Маурисио выступал пять сезонов за «Терек». В 2016 году стал игроком «Зенита».

В текущем сезоне футболист провел за питерский клуб в РФПЛ 13 матчей, результативными действиями не отметился.