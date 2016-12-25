Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Китае, сообщает L'Equipe.

По информации источника, агент футболита уже провел предварительные переговоры с одним из китайских клубов. Название команды не сообщается.

Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери недоволен игрой аргентинца в последнее время, поэтому есть вероятность, что французский клуб захочет расстаться с футболистом раньше срока истечения контракта.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года. В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с парижанами рассчитан до 2019 года.