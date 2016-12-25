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«Фенербахче» готов отпустить Эменике в аренду в «Спартак» бесплатно

Источник:  FanatikКомментарии

«Фенербахче» готов отдать нигерийского нападающего Эммануэля Эменике в аренду в «Спартак», сообщает Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб отпустит форварда бесплатно в Москву, но с тем условием, что красно-белые возьмут на себя все выплаты по зарплате Эменике. Ранее сообщалось, что агент футболиста на днях прилетит в Москву для переговоров со «Спартаком».  

В нынешнем сезоне на счету Эменике три гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года. Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы, провел 51 матч за красно-белых и забил 24 мяча.  

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