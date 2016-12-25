Экс-чемпион мира Майорга избит на заправке

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикардо Майорга подвергся нападению на одной из автозаправок в Манагуа, сообщает Boxingscene.

Между боксером и мужчиной завязался спор по поводу очереди на заправку, после чего незнакомец напал на Майоргу с битой и несколько раз ударил его по лицу. Затем неизвестный скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что 43-летний Майорга хочет возобновить свою спортивную карьеру. Боксер планировал провести бой в декабря в Никарагуа.

Напомним, что на счету Майорги 31 победа (25 нокаутом), 9 поражений и 1 ничья. Последний он он провел в августе 2015 года, проиграв Шейну Мозли.