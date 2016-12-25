Давид Хочолава: Если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет из России

Защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава прокомментировал новость о том, что футболистом интересуется «Шахтер» и клубы из России.

Ранее сообщалось, что в приобретении защитника заинтересованы два клуба премьер-лиги - «Ростов» и «Амкар».

- Я был очень рад узнать, что мной интересуется «Шахтер». Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я пока его не касаюсь. Пока мне бы хотелось остаться в «Черноморце» и помочь этой команде достичь цели на сезон - попасть в первую шестерку команд. Также я могу вам сказать, что если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет представлять чемпионат России, - цитирует Хочолаву Sportall.ge.

В текущем сезоне на счету Хочолавы один гол в 16-ти матчах украинского чемпионата.

