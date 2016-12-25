Михаил Коляда: К чемпионату Европы буду готовиться усерднее, чем обычно

Чемпион России Михаил Коляда рассказал, как изменилась его жизнь после победы на первенстве страны, и сообщил, как будет готовиться к чемпионату Европы.



- Во мне ничего не изменилось. Все тоже, что вчера, позавчера, пять лет назад. Спал я, кстати, замечательно. Хотя старт был очень напряженным, и эмоционально я очень сильно выплеснулся. Как только в гостиницу пришел, и голова коснулась подушки, сразу отключился.

В короткой мне было тяжелее выходить на старт. Не знаю почему. Всегда так. На короткую сложнее настроиться, собрать себя. Первые два элементы я исполнил немного с осторожностью, поэтому и были мелкие помарки. На произвольную выходить уже было гораздо легче. И настроиться морально было проще.

Как буду готовиться к чемпионату Европы? Как обычно. Второго января мы поедем на сборы в Финляндию. На неделю. В прошлом году тоже ездили туда. После Нового года у нас в Питере есть накладки со льдом - елки, каникулы, массовое катание, поэтому мы стараемся уезжать, потому что на одной «поляне» все как кильки в банке. К чемпионату Европы будем готовиться, как обычно. Хотя нет - усерднее, - цитирует Коляду официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что Коляда выирал чемпионат России, который завершился вчера в Челябинске. По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 283,48 балла.