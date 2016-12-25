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Погорилая и Ковтун включены в состав сборной России на чемпионат Европы

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

По итогам чемпионата России исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в чешской Остраве в конце января.

Три «путевки» на чемпионат Европы получили спортсмены, занявшие первые места во всех видах. Исключением стало женское фигурное катание, где занявшая второе место Алина Загитова по возрасту не может еще выступать на взрослых чемпионатах, ее заменила Анна Погорилая, ставшая четвертой.

Состав команды:

Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая.

Запасные: Елена Радионова, Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева. Анастасия Губанова (7-е место) не может стартовать на взрослых турнирах по возрасту.

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун.

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Александр Петров.

Пары: Ксения Столбова – Федор Климов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт.

Запасные: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Юко Кавагути – Александр Смирнов, Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (6-е место) по возрасту не могут участвовать во взрослых чемпионатах. 

Танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Запасные: Елена Ильиных – Руслан Жиганшин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова – Егор Базин. 

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