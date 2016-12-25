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Туктамышева и Радионова включены в состав сборной России на Универсиаду-2017

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Исполком ФФККР утвердил состав сборной России на Универсиаду-2017 в Алма-Ате.

В состав вошли:

Танцы: Елена Ильиных - Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова - Егор Базин, Василиса Даванкова - Антон Шибнев.

Пары: Алиса Ефимова - Александр Коровин, Богдана Лукашевич - Александр Степанов.

Женщины: Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов 

Зимняя Универсиада в Алма-Ате пройдет с 28 января по 8 февраля 2017 года. 

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