Туктамышева и Радионова включены в состав сборной России на Универсиаду-2017
Исполком ФФККР утвердил состав сборной России на Универсиаду-2017 в Алма-Ате.
В состав вошли:
Танцы: Елена Ильиных - Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова - Егор Базин, Василиса Даванкова - Антон Шибнев.
Пары: Алиса Ефимова - Александр Коровин, Богдана Лукашевич - Александр Степанов.
Женщины: Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов
Зимняя Универсиада в Алма-Ате пройдет с 28 января по 8 февраля 2017 года.
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