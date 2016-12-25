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Федерер призвал увеличить финансирование антидопинговой программы в теннисе

Источник:  The TelegraphКомментарии

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер надеется на улучшение технологий борьбы в допингом в мировом теннисе.

- В теннисе вращаются очень большие деньги, так что бюджет на борьбу с допингом в размере 4 миллионов долларов кажется явно недостаточно. Я бы предложил увеличить расходы на борьбу с допингом, особенно в межсезонье. Надо проверять игроков тогда, когда они тренируются особенно упорно. Мне непонятно, почему в некоторых странах игроков тестируют постоянно, а в некоторых — крайне редко. Чтобы нормализовать ситуацию, нужно увеличивать бюджет.

Я давно говорил, что нужно проверять всех участников четвертьфиналов турниров «Большого шлема». Тогда игроки будут знать, что если они достигнут успеха, заработают большие призовые и очки, то будут обязательно подвергнуты тесту, - заявил Федерер.

Напомним, 35-летний Роджер Федерер выиграл 17 «мэйджоров» в одиночном разряде. 

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