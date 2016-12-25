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Тайсон Фьюри: Обещаю, что в 2017 году верну свои титулы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри подтвердил свое намерении вернуться на ринг в 2017 году.

«Счастливого Рождества! 2016 год был для меня плохим. Совершил немало поступков, которыми не могу гордиться. Обещаю, что в 2017 году я верну себе былые позиции и титулы», - написал 28-летний боксер в своем твиттере.

Напомним, Тайсон Фьюри стал чемпионом мира по трем версиям (WBA, WBO и IBF) осенью 2015 года после своей победы над Владимиром Кличко.

Год спустя он отказался от чемпионских поясов после скандала с кокаином. Боец также заявил, что ему необходимо пройти курс лечения от депрессии.

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