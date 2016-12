Тайсон Фьюри: Обещаю, что в 2017 году верну свои титулы

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри подтвердил свое намерении вернуться на ринг в 2017 году.

«Счастливого Рождества! 2016 год был для меня плохим. Совершил немало поступков, которыми не могу гордиться. Обещаю, что в 2017 году я верну себе былые позиции и титулы», - написал 28-летний боксер в своем твиттере.

Merry Christmas 🎄guys I've had a nightmare 2016 done a lot of stuff I'm not proud of! But my promise to u is I'll return 2017 takeover. Xxx😍